Гвардиола рассказал об эмоциональном состоянии Зинченко из-за ситуации на Украине

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Гвардиола рассказал об эмоциональном состоянии Зинченко из-за ситуации на Украине

Фото инстаграм Александра Зинченко

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что защитник его команды Александр Зинченко очень обеспокоен происходящим на Украине.

Напомним, что в четверг утром Россия начала военную спецоперацию в соседней стране.

"Мы, безусловно, рядом с ним. Зинченко получает от нас поддержку. Ситуация в родной стране всегда волнует. Как бы вы себя чувствовали, если бы убивали невинных людей?

Думаю, именно так он себя и чувствует. Александр обеспокоен, но он невероятно сильный парень", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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