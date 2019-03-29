Гвардиола рассказал о своём отношении к расизму в футболе

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Гвардиола рассказал о своём отношении к расизму в футболе

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как он относится к проявлениям расизма в отношении футболистов.

"Проблема не в футболе, а в обществе. Мы бы могли бороться с этим, уходя с поля. Можно всем вместе дать такой сигнал, почему бы и нет? Ситуация меняется, когда вы что-то делаете, если нет - то это невозможно, всё останется без изменений. Вот почему, когда такие люди, как Стерлинг, или другие, выражают своё мнение, это хорошо для нашего будущего, для нашего общества", - приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

Ранее во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Черногории и Англии фанаты хозяев выкрикивали оскорбления в строну темнокожих игроков "трёх львов".

Не пропустите: Кейн: "Готов увести сборную Англии с поля в случае проявлений расизма". | http://soccernews.ru

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