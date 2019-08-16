Гвардиола рассказал об ожиданиях от Бенжамена Менди
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о защитнике Бенжамене Менди, который часто травмируется.
Менди перешел в "Манчестер Сити" в 2017 году. В минувшем сезоне он участвовал лишь в 10 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|1
|3
|2
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|3
|Ливерпуль
|1
|3
|4
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|3
|5
|Бернли
|1
|3
|6
|Тоттенхэм
|1
|3
|7
|Арсенал Лондон
|1
|3
|8
|Борнмут
|1
|1
|9
|Шеффилд Юнайтед
|1
|1
|10
|Кристал Пэлас
|1
|1
|11
|Эвертон
|1
|1
|12
|Лестер Сити
|1
|1
|13
|Вулверхэмптон
|1
|1
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|15
|Астон Вилла
|1
|0
|16
|Норвич Сити
|1
|0
|17
|Саутгемптон
|1
|0
|18
|Уотфорд
|1
|0
|19
|Челси
|1
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|1
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