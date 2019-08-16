Гвардиола рассказал об ожиданиях от Бенжамена Менди

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о защитнике Бенжамене Менди, который часто травмируется.

"Хочу, чтобы Менди был в форме, чтобы был доступен для тренировок каждую неделю. Он ведь потерял два года. Сейчас главная цель для него - быть в форме", - сказал Гвардиола.

Менди перешел в "Манчестер Сити" в 2017 году. В минувшем сезоне он участвовал лишь в 10 матчах.

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