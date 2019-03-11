Гвардиола рассказал об ожиданиях от матча с "Шальке"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Шальке-04". Первая встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу "Сити".



"В ЛЧ может произойти все, что угодно. Нам нужно приложить много усилий, чтобы пройти дальше. То, что было в первой игре, может произойти и во второй. Мы будем очень стараться провести идеальный матч.

Если выйдем из группы - это будет невероятным успехом. Буду судить о результате только после того, как мы сыграем.

На данный момент мы как подростки в турнире, я чувствую это", - сказал Гвардиола.



Матч "Манчестер Сити" - "Шальке" пройдет завтра, 12 марта. Начало - в 23:00.

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