Гвардиола рассказал, почему решил выпустить Зинченко против ПСЖ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, почему принял решение выпустить украинского футболиста Александра Зинченко в стартовом составе на позиции полузащитника в матче против ПСЖ (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы довольно хорошо знаем друг друга, и игроки понимают, что должны делать. Они достаточно умны. Алекс не так много играл на этой позиции, но он выходит на ней в сборной Украины.

Мы действительно хорошо сыграли, мы здорово играем. Люди получают удовольствие от нашего футбола, а мы наслаждаемся, играя. Надеюсь, так будет продолжаться как можно дольше", – сказал испанский специалист.

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