Гвардиола рассказал, почему решил выпустить Зинченко против ПСЖ

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаалександр зинченко

Гвардиола рассказал, почему решил выпустить Зинченко против ПСЖФото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, почему принял решение выпустить украинского футболиста Александра Зинченко в стартовом составе на позиции полузащитника в матче против ПСЖ (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы довольно хорошо знаем друг друга, и игроки понимают, что должны делать. Они достаточно умны. Алекс не так много играл на этой позиции, но он выходит на ней в сборной Украины.

Мы действительно хорошо сыграли, мы здорово играем. Люди получают удовольствие от нашего футбола, а мы наслаждаемся, играя. Надеюсь, так будет продолжаться как можно дольше", – сказал испанский специалист.

Также не пропустите: Агент Бэйла высказался о состоянии игрока в Мадриде. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" еще не договорился с "Локомотивом" о переходе Рангника

"Манчестер Юнайтед" еще не договорился с "Локомотивом" о переходе Рангника

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов