Гвардиола рассказал, под руководством какого тренера он мечтал играть

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в прошлом мечтал выступать под руководством Арсена Венгера.

"Однажды мы созвонились, чтобы переговорить. Арсен пригласил меня к себе домой, он был таким добрым. Я сказал ему, что мечтаю выступать в АПЛ, я мог бы быть полезен. В то время я был самонадеянным. Но Венгер ответил, что у него уже укомплектованная команда, и он не сможет меня принять. Я все прекрасно понимал, но мне так хотелось играть под его управлением" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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