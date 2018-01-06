Гвардиола рассказал, при каких обстоятельствах продлит контракт с "Манчестер Сити"

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Гвардиола рассказал, при каких обстоятельствах продлит контракт с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, при каких обстоятельствах продлит контракт с "горожанами".

"Моя преданность работе в "Манчестер Сити" не вызывает никаких сомнений. Проведу здесь ещё год, а дальше посмотрим. Ситуация зависит от того, добьёмся ли мы побед, а соответственно буду ли я заслуживать продления контракта. Я очень счастлив в "Сити", но чтобы продлевать контракты в больших клубах, тренер обязать побеждать. Если не выигрываешь, то не заслуживаешь работать дальше" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что прошлый сезон "Манчестер Сити" под руководством испанского специалиста завершил без трофеев, однако в этом команда уверенно лидирует в АПЛ, а также продолжает борьбу в Кубке Англии, Кубке Лиги и Лиге Чемпионов.

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алёша

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