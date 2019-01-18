Гвардиола рассказал, с кем отпразднует день рождения



Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что он будет праздновать день рождения с семьей. Сегодня каталонскому специалисту исполнилось 48 лет.

"День рождения отмечу с семьей за ужином. У меня нет друзей", – приводит слова тренера официальный твиттер клуба.

Гвардиола родился в населенном пункте Санпедор, который входит в провинцию Барселона. В бытность футболистом выступал за "Барселону", "Брешию", "Рому", "Аль-Ахли" и "Дорадос". Шесть раз становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок Испании, четырежды становился обладателем Суперкубка Испании, также выигрывал Кубок чемпионов, Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА.

После окончания карьеры игрока начал тренерскую карьеру, в течение которой работал с "Барселоной" и "Баварией". Трехкратный чемпион Испании, трехкратный чемпион Германии, чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка английской Лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Англии, двукратный победитель Лиги Чемпионов, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, трехкратный победитель клубного чемпионата мира.

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