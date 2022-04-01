Гвардиола рассказал, сколько еще пропустит Рубен Диаш

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Гвардиола рассказал, сколько еще пропустит Рубен Диаш

Фото: твиттер Диаша\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, сколько еще времени из-за травмы пропустит центральный защитник команды Рубен Диаш.

"Я не знаю, как долго он будет отсутствовать. Доктор сказал - от четырех до шести недель. Рубен отсутсвует четыре недели с 1 марта. Думаю, что нам нужно еще две недели", - сказал испанский специалист

Таким образом, португалец с высокой долей вероятности пропустит первый матч 1\4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", который пройдет уже во вторник, 5 апреля.

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