Гвардиола рассказал, сколько игроков "Манчестер Сити" рассчитывает купить текущим летом

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Гвардиола рассказал, сколько игроков "Манчестер Сити" рассчитывает купить текущим летом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, сколько игроков его клуб рассчитывает купить текущим летом.

"Если мы и подпишем игрока, то одного. Хотя на данный момент я бы сказал, что мы останемся в том составе, в каком мы играем сейчас" - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Отметим, что на сегодняшний день "горожане" подписали только алжирского вингера Рияда Махреза.

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