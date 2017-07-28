Гвардиола рассказал, сколько планирует тренировать "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил о намерении как можно дольше оставаться тренером "горожан".

"Я постараюсь остаться как можно дольше, чтобы помочь "Манчестер Сити" продолжать движение вперед и оставаться на вершине. Думаю, клуб должен работать и в определенные моменты слушать менеджера, но также и принимать свои решения относительно будущего. Никто не знает, что случится. Все тренеры мира зависят от результата.

Наши новички действительно хороши, настолько хороши, что это не зависит от того, кто будет тренером. Для клуба это самое важное. Бернарду Силве и Эдерсону 23-24 года. Средний возраст других ребят так мал, что следующие 5-7 лет они будут в команде. И мы хотим титул как можно скорее" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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