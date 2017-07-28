Гвардиола рассказал, сколько планирует тренировать "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола рассказал, сколько планирует тренировать "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил о намерении как можно дольше оставаться тренером "горожан".

"Я постараюсь остаться как можно дольше, чтобы помочь "Манчестер Сити" продолжать движение вперед и оставаться на вершине. Думаю, клуб должен работать и в определенные моменты слушать менеджера, но также и принимать свои решения относительно будущего. Никто не знает, что случится. Все тренеры мира зависят от результата.

Наши новички действительно хороши, настолько хороши, что это не зависит от того, кто будет тренером. Для клуба это самое важное. Бернарду Силве и Эдерсону 23-24 года. Средний возраст других ребят так мал, что следующие 5-7 лет они будут в команде. И мы хотим титул как можно скорее" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Читайте также: Гвардиола: "Не мог даже представить, что за одного футболиста будут платить по 100-120 миллионов евро". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов