Гвардиола рассказал, сколько Сане пропустит из-за травмы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу травмы полузащитника Лероя Сане. Об этом сообщает ВВС.

Напомним, у футболиста выявили повреждение крестообразных связок. В связи с этим ему нужно будет перенести операцию.

"Я очень огорчен. Точно не могу сказать, сколько он пропустит. Но думаю не меньше шести семи месяцев.", - сказал Гвардиола.

Напомним, из-за травмы футболиста "Бавария", которая была готова купить игрока этим летом, отказалась от трансфера.

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