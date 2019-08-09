Гвардиола рассказал, сколько Сане пропустит из-за травмы

Теги хосеп гвардиоламанчестер ситилерой санетравмы

Гвардиола рассказал, сколько Сане пропустит из-за травмы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу травмы полузащитника Лероя Сане. Об этом сообщает ВВС.

Напомним, у футболиста выявили повреждение крестообразных связок. В связи с этим ему нужно будет перенести операцию.

"Я очень огорчен. Точно не могу сказать, сколько он пропустит. Но думаю не меньше шести семи месяцев.", - сказал Гвардиола.

Напомним, из-за травмы футболиста "Бавария", которая была готова купить игрока этим летом, отказалась от трансфера.

А еще: "Бавария" готова заплатить за Перишича 30 миллионов евро| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Лукас Моура продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2024 года

Лукас Моура продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2024 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов