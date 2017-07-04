Гвардиола рассказал, сколько времени необходимо "Манчестер Сити", чтобы достичь уровня "Реала" и "Барселоны"

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Гвардиола рассказал, сколько времени необходимо "Манчестер Сити", чтобы достичь уровня "Реала" и "Барселоны"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, сколько времени необходимо его клубу, чтобы достичь уровня мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны".

"Сити" - отличная команда, но добраться до уровня "Барселоны", "Реала", "Баварии" и "Ювентуса"... Это очень трудно. На это нужно время - десять лет. Мы пытаемся внести необходимые изменения, чтобы укрепить команду. Это была одна из самых старых команд лиги - команда, которая достигла многих успехов, но уже состарилась", - цитирует наставника "горожан" каталонское издание L’Esportiu.

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3 Манчестер Сити 38 78
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5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
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11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
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