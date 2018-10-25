Гвардиола рассказал, сможет ли тренировать другую команду из АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, сможет ли он тренировать другую команду из английской Премьер-лиги.

"Мне приятно видеть статистику "Сити" под моим руководством. Но цифры ничего не дают. Основное значение имеют трофеи. Я навсегда останусь болельщиком "Манчестер Сити". Поэтому для меня работа в другой английской команде невозможна. Я слишком привязан к фанатам "Сити" и людям, которые здесь работают" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

47-летний испанец возглавляет "горожан" с 2016 года и выиграл с командой чемпионат и Суперкубок Англии, а также Кубок Лиги.

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