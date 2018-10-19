Гвардиола рассказал, сыграет ли Де Брюйне с "Бернли"

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Гвардиола рассказал, сыграет ли Де Брюйне с "Бернли"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, сыграет ли полузащитник Кевин Де Брюйне в матче девятого тура АПЛ против "Бернли".

"Думаю, он готов. Не уверен, что он сыграет полный матч, но в последнее время Кевин здорово тренировался. Де Брюйне - очень важный игрок для нас и это не подвергается сомнению" - приводит слова Гвардиолы официальный твиттер "горожан".

Напомним, что 27-летний Де Брюйне с августа находился в лазарете в связи с травмой связок колена.

Матч "Манчестер Сити" - "Бернли" состоится в субботу, 20 октября, в 17:00 по московскому времени. 

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