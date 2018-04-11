Гвардиола рассказал, за что его удалили в матче с "Ливерпулем"



Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов, а также рассказал о своем удалении в перерыве.

"Я сказал судье, что гол Сане нужно было засчитывать. За это он показал мне красную карточку. Счет бы мог стать 2:0. В этом противостоянии все могло сложиться по-другому. В первом матче Салах забил нам из офсайда. Жезус тогда тоже отличился, но судья зафиксировал "вне игры".

В Лиге Чемпионов все команды очень сильны. Поэтому судейские решения имеют огромное значение. Я поздравляю "Ливерпуль". Надеюсь, что они успешно представят Англию в полуфинале", – цитирует Гвардиолу BBC.

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