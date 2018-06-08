Гвардиола рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется на то, что мировое первенство в России выиграет сборная Аргентины.

"Я бы хотел, чтобы чемпионат мира выиграла сборная Аргентины. Если говорить о фаворитах, то судьба трофея всегда решается между Англией, Бразилией, Аргентиной, Испанией и Германией", - сказал он.

На чемпионате мира Аргентина сыграет в группе с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

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