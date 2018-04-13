Гвардиола рассказал, за кого он будет болеть в Лиге Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал клуб, за который он будет болеть в Лиге Чемпионов.

"Поскольку ни мы, ни "Барселона" не вышли в полуфинал, буду болеть за "Баварию". Надеюсь, им повезет больше, чем в предыдущих сезонах. Когда соперник выигрывает по сумме двух игр со счетом 5:1, его можно только поздравить. Мне понравилось то, как мы отреагировали на поражение на "Энфилде", как мы провели первый тайм против "МЮ".

Не будем забывать, что мы забили «Ливерпулю» дважды, хотя один из них не был засчитан из-за офсайда. В Лиге Чемпионов всё играет большую роль, важна каждая деталь. Этот розыгрыш был для нас более удачным, чем предыдущий.

Мы выиграем самый важный трофей сезона. Лигу Чемпионов можно выиграть, победив в семи матчах, АПЛ - нельзя. Нам нужно 5 очков, чтобы выиграть чемпионат, нам нужно поднять голову и продолжать" - приводит слова Гвардиолы Marca.

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