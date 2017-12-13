Гвардиола раздумывает над покупкой нового защитника

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что в его команде проблема с защитой.

"Да, мы думаем об этом. Что касается защиты, у нас мало, очень мало футболистов. Когда речь заходит о борьбе во всех турнирах, у нас возникает проблема. Посмотрим, что мы сможем предпринять в январе" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Читайте также: Гвардиола готов отпустить своего ключевого игрока в "Реал". | http://soccernews.ru