Гвардиола раздумывает над покупкой нового защитника

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Гвардиола раздумывает над покупкой нового защитника

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что в его команде проблема с защитой.

"Да, мы думаем об этом. Что касается защиты, у нас мало, очень мало футболистов. Когда речь заходит о борьбе во всех турнирах, у нас возникает проблема. Посмотрим, что мы сможем предпринять в январе" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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