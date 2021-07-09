Гвардиола разговаривал с Гризманном по поводу трансфера игрока в "Манчестер Сити"

По информации источника, наставник английского клуба Пеп Гвардиола уже обсуждал с французом возможный трансфер по телефону.
Однако отмечается, что приоритетным вариантом "горожан" на позицию нападающего остается футболист сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн, но, как сообщается, переход британца этим летом практически невозможен. Именно по этой причине трансфер Гризманна является более вероятным.
По данным источника, в том случае, если "Барселона" получит хорошее предложение о переходе француза, то не станет препятствовать уходу игрока, так как сама не против избавится от него для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.