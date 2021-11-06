Гвардиола: "Роналду будет забивать голы и в 75 лет"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что возраст не имеет определяющего влияния на результативность форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Он будет забивать голы всю свою жизнь. Ему будет 75 лет, возможно, он к этому моменту завершит карьеру, но будет играть на барбекю и забивать", - цитирует Гвардиолу Goal.com.

36-летний Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа. С тех пор португалец забил 9 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.

Сегодня в 15:30 по московскому времени состоится манчестерское дерби на "Олд Траффорд".

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