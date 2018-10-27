Гвардиола: "Роналду - невероятный игрок, он - незаменим"

1 Теги хосеп гвардиолареал мадридкриштиану роналду

Гвардиола: "Роналду - невероятный игрок, он - незаменим"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о значимости португальского бомбардира Криштиану Роналду, ныне выступающего за туринский "Ювентус", для мадридского "Реала".

"Он был одним из главных игроков "Реала". С его уходом команда очень многое потеряла.Он забивал по 50-60 голов за сезон. Он - невероятный игрок, не только из-за его голов, но и из-за его решающих действий в важные моменты. Он - незаменим", - цитирует наставника "горожан" El Mundo Deportivo.

Роналду провел на "Сантьяго Бернабеу" 9 лет. За это время он забил 450 мячей и сделал 131 результативную передачу в 438 играх за "Реал".

Напомним, Марсело снова высказался об уходе Роналду. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Прав Гвардиола, даже Бард Хари это знает!

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 января

Главные новости дня: 28 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов