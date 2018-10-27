Гвардиола: "Роналду - невероятный игрок, он - незаменим"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о значимости португальского бомбардира Криштиану Роналду, ныне выступающего за туринский "Ювентус", для мадридского "Реала".

"Он был одним из главных игроков "Реала". С его уходом команда очень многое потеряла.Он забивал по 50-60 голов за сезон. Он - невероятный игрок, не только из-за его голов, но и из-за его решающих действий в важные моменты. Он - незаменим ", - цитирует наставника "горожан" El Mundo Deportivo.

Роналду провел на "Сантьяго Бернабеу" 9 лет. За это время он забил 450 мячей и сделал 131 результативную передачу в 438 играх за "Реал".

Напомним, Марсело снова высказался об уходе Роналду. | soccernews.ru