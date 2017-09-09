Гвардиола: "С Эдерсоном все в порядке"

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Гвардиола: "С Эдерсоном все в порядке"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Ливерпулем" (5:0) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

"Когда составы были равные исход матча был неясен. Обе команды имели моменты, чтобы забить, но никто не имел явного преимущества. Удаление облегчило нам игру. Второй тайм мы сумели провести так, как хотели, а "Ливерпуль" выглядел не очень хорошо.

Доктора сказали мне, что с Эдерсоном все в порядке. Думаю, что Мане его не видел. Когда он бежал, то смотрел только на мяч. Не знаю, заслуживал ли он прямой красной карточки. Ранее я не обсуждал удаление Уокера, не буду и сейчас", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что в концовке первого тайма Садио Мане ногой попал в лицо Эдерсону и за это был удален.

Не пропустите: Мане был удален с поля за удар ногой в лицо соперника. | http://soccernews.ru

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