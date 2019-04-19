Гвардиола: "С точки зрения эмоций то, что мы пережили в среду, - просто невероятно"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о проигрышном матче команды с "Тоттенхэмом" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sky Sports.

"Вы думаете, что я забыл об этом. Это больно. Я не хочу, чтобы игроки команды забывали об этом. Им нужно немного времени, чтобы пережить это, однако они будут с этим жить.

С точки зрения эмоций то, что мы пережили в среду - просто невероятно. И мы счастливы, что нам довелось это пережить. Больше 65 тысяч человек радуются и наслаждаются моменту, а после в одну секунду все рушится.

Мы играли превосходно. Но это футбол, это жизнь", - сказал Гвардиола.

Напомним, завтра, 20 апреля, в рамках 35-го тура АПЛ состоится матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". Начало - в 14:30 (мск).

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