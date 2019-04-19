Гвардиола: "С точки зрения эмоций то, что мы пережили в среду, - просто невероятно"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о проигрышном матче команды с "Тоттенхэмом" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sky Sports.
"Вы думаете, что я забыл об этом. Это больно. Я не хочу, чтобы игроки команды забывали об этом. Им нужно немного времени, чтобы пережить это, однако они будут с этим жить.
С точки зрения эмоций то, что мы пережили в среду - просто невероятно. И мы счастливы, что нам довелось это пережить. Больше 65 тысяч человек радуются и наслаждаются моменту, а после в одну секунду все рушится.
Мы играли превосходно. Но это футбол, это жизнь", - сказал Гвардиола.
Напомним, завтра, 20 апреля, в рамках 35-го тура АПЛ состоится матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". Начало - в 14:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14