Гвардиола: "С тренерской работой в "Барселоне" все кончено"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается возвращаться в "Барселону".

"Нет, я тренер, не президент, и хорош в той должности, которую занимаю. Нельзя заниматься всем сразу. Когда перестану тренировать, вы увидите меня на поле для гольфа. С тренерской работой в "Барселоне" все кончено" - приводит слова Гвардиолы Marca.

Ранее сообщалось, что Гвардиола изъявил желание завершить карьеру в академии "Барселоны".

Читайте также: Гвардиола рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru