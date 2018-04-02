Гвардиола: "Салаха, Мане и Фирмино почти не реально остановить"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о форвардах "Ливерпуля", с которым "горожанам" играть в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Салаха, Мане и Фирмино почти не реально остановить, это фантастические игроки. Забивание голов так важно, мы собираемся попытаться сделать это, но мы не можем отрицать, что тройка нападаения "красных", а Чемберлен в середине плюс защита с ван Дейком​ – это необыкновенная команда", - сказал он.

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