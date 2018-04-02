Гвардиола: "Салаха, Мане и Фирмино почти не реально остановить"

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Гвардиола: "Салаха, Мане и Фирмино почти не реально остановить"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о форвардах "Ливерпуля", с которым "горожанам" играть в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Салаха, Мане и Фирмино почти не реально остановить, это фантастические игроки. Забивание голов так важно, мы собираемся попытаться сделать это, но мы не можем отрицать, что тройка нападаения "красных", а Чемберлен в середине плюс защита с ван Дейком​ – это необыкновенная команда", - сказал он.

Читайте: Тренер Японии: "Если бы Гвардиола работал с "Дижоном", "Амьеном" или "Труа", была бы его философия такой же?" | http://soccernews.ru 

комментарии
Троглодит

Soccernews, у вас неправильно посчитано число голов Салаха. На всех сайтах указывается, что их 29, в т.ч. на сайте АПЛ - https://www.premierleague.com/players/5178/Mohamed-Salah/overview

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2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
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