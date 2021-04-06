Гвардиола сам принял решение отпустить Агуэро

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Гвардиола сам принял решение отпустить АгуэроФото: Твиттер @aguerosergiokun 
Журналист "The Athletic" Сэм Ли поделился деталями предстоящего ухода форварда Серхио Агуэро из "Манчестер Сити".

Напомним, на прошлой неделе 32-летний нападающий заявил, что летом покинет команду по истечении срока контракта. Аргентинец выступал за "горожан" 10 лет.

"По моим данным, он не останется в АПЛ, отчасти из-за того, что сам не хочет этого.

Есть определенное недовольство в окружении Агуэро. Они понимают, что решение отпустить футболиста принадлежит не "Сити", а лично Гвардиоле. И сам Серхио этим недоволен. Это не его решение и не решение клуба, это решение Гвардиолы.

В то же время прощание с клубом не должно было стать для Агуэро неожиданностью. Он уже был готов к этому с января", – рассказал Ли в подкасте "Why Always Us".

Читать также: Гвардиола не уверен, что "Манчестер Сити" сможет купить форварда на замену Агуэро | http://soccernews.ru

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