Гвардиола сам принял решение отпустить Агуэро
Фото: Твиттер @aguerosergiokun
Журналист "The Athletic" Сэм Ли поделился деталями предстоящего ухода форварда Серхио Агуэро из "Манчестер Сити".
Напомним, на прошлой неделе 32-летний нападающий заявил, что летом покинет команду по истечении срока контракта. Аргентинец выступал за "горожан" 10 лет.
"По моим данным, он не останется в АПЛ, отчасти из-за того, что сам не хочет этого.
Есть определенное недовольство в окружении Агуэро. Они понимают, что решение отпустить футболиста принадлежит не "Сити", а лично Гвардиоле. И сам Серхио этим недоволен. Это не его решение и не решение клуба, это решение Гвардиолы.
В то же время прощание с клубом не должно было стать для Агуэро неожиданностью. Он уже был готов к этому с января", – рассказал Ли в подкасте "Why Always Us".
Читать также: Гвардиола не уверен, что "Манчестер Сити" сможет купить форварда на замену Агуэро | http://soccernews.ru
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