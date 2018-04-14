Гвардиола считает, что чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена

Теги манчестер ситиманчестер юнайтедхосеп гвардиола

Гвардиола считает, что чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена.

"Футбол - эмоциональная игра. Мы только можем сконцентрироваться и победить "Тоттенхэм", а затем "Суонси". С ноября или декабря мы уже были чемпионами. Тогда я слышал от экспертов и болельщиков, что всё уже сделано, "Сити" не сможет потерять очки. Но за одну неделю мы проиграли три матча. Давление в конце сезона пойдёт нам на пользу. Мы должны справиться с этим. Если мы не сможем сделать это, а "Манчестер Юнайтед" выиграет АПЛ, то нам лишь останется поздравить их" - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Стоит отметить, что за 6 туров до завершения чемпионата "Манчестер Сити" опережает идущий вторым "Манчестер Юнайтед" на 13 очков, то есть для оформления чемпионства "горожанам" осталось набрать шесть очков.

Не пропустите: Гвардиола рассказал, за кого он будет болеть в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов