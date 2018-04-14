Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена.

"Футбол - эмоциональная игра. Мы только можем сконцентрироваться и победить "Тоттенхэм", а затем "Суонси". С ноября или декабря мы уже были чемпионами. Тогда я слышал от экспертов и болельщиков, что всё уже сделано, "Сити" не сможет потерять очки. Но за одну неделю мы проиграли три матча. Давление в конце сезона пойдёт нам на пользу. Мы должны справиться с этим. Если мы не сможем сделать это, а "Манчестер Юнайтед" выиграет АПЛ, то нам лишь останется поздравить их" - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Стоит отметить, что за 6 туров до завершения чемпионата "Манчестер Сити" опережает идущий вторым "Манчестер Юнайтед" на 13 очков, то есть для оформления чемпионства "горожанам" осталось набрать шесть очков.

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