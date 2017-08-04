Гвардиола считает, что "Манчестер Сити" нужно усиление

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после матча с "Вест Хэмом" (3:0) заявил, что клубу нужно усиление.

"При всём уважении к футболистам, в прошлом сезоне мы были одной из самых возрастных команд в АПЛ. Данило, Бернарду, Менди, Эдерсон - мы подписали молодых игроков, но, думаю, нам нужно что-то ещё. Трансферное окно закрывается 31 августа, посмотрим, что произойдёт" - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

Смотрите также обзор матча "Вест Хэм" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru