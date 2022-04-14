Гвардиола считает, что "Манчестер Сити" повезло не пропустить от "Атлетико"

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов, где они сыграет с "Реалом".

Напомним, что в 1\4 финала "горожане" по сумме двух встреч обыграли мадридский "Атлетико" со счетом 1:0.

"Это чемпионы Испании, они играли энергично и превзошли нас во втором тайме. Нам повезло, что мы не пропустили. В первом тайме у нас были моменты. Мы в полуфинале, и в целом это совершенно заслуженно.

Это был сложный соперник. Все команды, которые в Лиге чемпионов приезжают на этот стадион, испытывают трудности. Так что важно, что мы идем дальше.

У нас большие проблемы из-за травм. Давайте не забывать, что мы играли три дня назад, потом прилетели сюда, игроки получили повреждения, и я не знаю, что будет дальше. Но сегодня мы празднуем третий выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов.

Мы не можем всякий раз забивать по 4-5 голов. Мы люди, тем более играли после тяжелого матча с "Ливерпулем", – сказал испанский специалист.

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