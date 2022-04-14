Гвардиола считает, что "Манчестер Сити" повезло не пропустить от "Атлетико"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаатлетико мадрид

Гвардиола считает, что "Манчестер Сити" повезло не пропустить от "Атлетико"

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов, где они сыграет с "Реалом".

Напомним, что в 1\4 финала "горожане" по сумме двух встреч обыграли мадридский "Атлетико" со счетом 1:0.

"Это чемпионы Испании, они играли энергично и превзошли нас во втором тайме. Нам повезло, что мы не пропустили. В первом тайме у нас были моменты. Мы в полуфинале, и в целом это совершенно заслуженно.

Это был сложный соперник. Все команды, которые в Лиге чемпионов приезжают на этот стадион, испытывают трудности. Так что важно, что мы идем дальше.

У нас большие проблемы из-за травм. Давайте не забывать, что мы играли три дня назад, потом прилетели сюда, игроки получили повреждения, и я не знаю, что будет дальше. Но сегодня мы празднуем третий выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов.

Мы не можем всякий раз забивать по 4-5 голов. Мы люди, тем более играли после тяжелого матча с "Ливерпулем", – сказал испанский специалист.

Также не пропустите: Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно расписание полуфиналов Лиги чемпионов

Стало известно расписание полуфиналов Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов