Гвардиола считает предательством переход Дани Алвеса в ПСЖ

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Гвардиола считает предательством переход Дани Алвеса в ПСЖ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола остался недоволен переходом защитника Дани Алвеса в ПСЖ.

Как сообщает Marca, 46-летний специалист счёл решение бразильца предательством. Аналогичного мнения придерживается и спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн.

Не пропустите: Дани Алвес извинился перед Гвардиолой. | http://soccernews.ru

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