Гвардиола сделал комплимент Антонио Конте

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Гвардиола сделал комплимент Антонио Конте

Фото: инстаграм Конте\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте.

"Если "Тоттенхэм" сделает на него 100% ставку, они будут успешны. Конте показал это в "Ювентусе", "Интере" и "Челси".

Мой первый сезон в Англии был сложным с точки зрения результатов. Каждому тренеру нужно время и вложения, нужно много всего, чтобы работать долгое время и добиваться успеха.

Когда я наблюдаю за командами Конте, то чувствую, что могу чему-то научиться", - цитирует испанского тренера Sky Sports.

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