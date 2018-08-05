Гвардиола сделал заявление о победе "Манчестер Сити" над "Челси"

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Гвардиола сделал заявление о победе "Манчестер Сити" над "Челси"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Челси" (2:0) в матче за Суперкубок Англии.

"Победить "Челси" было нелегко, но моя команда сыграла очень хорошо. Мы победили благодаря правильному настрою. 

Мы будем идти от матча к матчу. Наши результаты покажут, кем мы являемся. В конце сезона мы увидим, какого уровня сумели достичь", - цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что "Манчестер Сити" в пятый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка Англии.

Не пропустите: Дубль Агуэро приносит "Манчестер Сити" победу над "Челси" в Суперкубке Англии. | http://soccernews.ru

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