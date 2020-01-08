Гвардиола сделал заявление о победе над "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Юнайтед" (3:1) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

"Почему вы называете нашу победу мастер-классом? Интересно, что вы говорили перед матчем, в котором мы не могли рассчитывать на Агуэро и Жезуса. Теперь нас называют гениями, но что было бы, если бы мы не выиграли? Мы стремились быть внимательными при контратаках "Манчестер Юнайтед", так как у них отличная команда", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Ответный матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" состоится 29 января.

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