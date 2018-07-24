Гвардиола сделал заявление об интересе "Манчестер Сити" к Пьяничу



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг информацию о том, что клуб хочет купить боснийского полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

"Пьянич является игроком "Ювентуса" и мы им не интересуемся. У нас хватает футболистов, играющих на его позиции", - приводит слова Гвардьолы City Watch.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" требует от "Манчестер Сити" за 28-летнего Пьянича 60 миллионов евро.

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