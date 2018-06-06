Гвардиола сделал заявление об уходе Зидана из "Реала"



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста наставника мадридского "Реала".

"Когда я ушел из "Барселоны" в 2012 году, то мы не брали Лигу Чемпионов три года подряд. Поэтому я не могу назвать причины ухода Зидана. Тренер часто уходят из-за неудовлетворительных результатов, поэтому отставка Зидана выглядит необычно.

Похожи ли мы с ним? К сожалению, у нас обоих нет волос на голове. Уход Зидана можно сравнить с отставкой Луиса Энрике из "Барселоны", который выиграл с клубом много трофеев как игрок и тренер, - приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, что 45-летний Зидан ушел из "Реала" по собственному желанию, выиграв с клубом три Лиги Чемпионов подряд.

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