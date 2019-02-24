Гвардиола сделал заявление после победы "Манчестер Сити" над "Челси" в финале Кубка Лиги

Теги манчестер ситихосеп гвардиолачелси

Гвардиола сделал заявление после победы "Манчестер Сити" над "Челси" в финале Кубка Лиги
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола доволен победой своей команды в финальном поединке Кубка английской Лиги против лондонского "Челси" (0:0, по пенальти 4:3).

"Безусловно, я счастлив. Но я должен произнести комплименты в адрес "Челси", игроки которого сыграли блестяще. Я счастлив, что "Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Кубок Лиги второй раз подряд. 

Нам противостояла потрясающая команда. После того, как мы обыграли их в чемпионате со счетом 6:0, мы знали, что нас ждет тяжелая игра, так как это финал", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

"Манчестер Сити" в шестой раз в истории выиграл Кубок Лиги и уступает по этому показателю только "Ливерпулю" (8).

Не пропустите: Вратарь "Челси" шокировал весь мир перед серией пенальти с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сарри сделал заявление о произошедшем между ним и Кепой в финале Кубка Лиги

Сарри сделал заявление о произошедшем между ним и Кепой в финале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 40
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Борнмут Борнмут 27 34
11 Эвертон Эвертон 27 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 27 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
14 Бернли Бернли 27 30
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 28
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 27 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 27 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 27 11
Полная таблица

топ-5 тегов