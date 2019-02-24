Гвардиола сделал заявление после победы "Манчестер Сити" над "Челси" в финале Кубка Лиги



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола доволен победой своей команды в финальном поединке Кубка английской Лиги против лондонского "Челси" (0:0, по пенальти 4:3).

"Безусловно, я счастлив. Но я должен произнести комплименты в адрес "Челси", игроки которого сыграли блестяще. Я счастлив, что "Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Кубок Лиги второй раз подряд.

Нам противостояла потрясающая команда. После того, как мы обыграли их в чемпионате со счетом 6:0, мы знали, что нас ждет тяжелая игра, так как это финал", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

"Манчестер Сити" в шестой раз в истории выиграл Кубок Лиги и уступает по этому показателю только "Ливерпулю" (8).

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