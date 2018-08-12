Гвардиола сделал заявление после победы над "Арсеналом"

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Гвардиола сделал заявление после победы над "Арсеналом"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выездную победу над "Арсеналом" в матче первого тура чемпионата Англии.

"Думаю, что этот матч был идеальным. Многие из наших игроков пока находятся не в оптимальном состоянии, но мы вместе уже два сезона и знаем, что нужно делать. Мы сыграли хорошо, но будем стремиться, чтобы стать еще лучше.

Возглавлять "Манчестер Сити" это честь для меня. "Сити" дал мне потрясающую команду и я не могу жаловаться", – приводит слова Гвардиолы BBC.

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