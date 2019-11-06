Гвардиола: "Сейчас я очень счастлив в "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о возможной работе в Италии в будущем. Об этом сообщает A Bola.

"Не знаю. Сейчас я очень счастлив в "Манчестер Сити", - сказал Гвардиола.

Также специалист рассказал, чего ждет от сегодняшнего матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Аталантой".

"Мы ххотим победить, чтобы обеспечить себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако если этого не случится, катастрофы не будет. У нас есть в запасе матч с "Шахтером" дома и с Загребом на выезд", - сказал тренер.

Матч "Аталанта" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 6 ноября, и начнется в 23:00 (мск). "Горожане" лидируют в группе С, выиграв все три матча.

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