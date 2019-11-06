Гвардиола: "Сейчас я очень счастлив в "Манчестер Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о возможной работе в Италии в будущем. Об этом сообщает A Bola.
"Не знаю. Сейчас я очень счастлив в "Манчестер Сити", - сказал Гвардиола.
Также специалист рассказал, чего ждет от сегодняшнего матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Аталантой".
"Мы ххотим победить, чтобы обеспечить себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако если этого не случится, катастрофы не будет. У нас есть в запасе матч с "Шахтером" дома и с Загребом на выезд", - сказал тренер.
Матч "Аталанта" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 6 ноября, и начнется в 23:00 (мск). "Горожане" лидируют в группе С, выиграв все три матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|11
|5