Гвардиола: "Ситуация с травмированными футболистами удовлетворительная"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился новостями с лазарета команды.

"Ситуация с травмированными футболистами удовлетворительная. Компани возобновил тренировки с ребятами, а Гюндогану посчастливилось избежать серьёзного повреждения, так что посмотрим, кто завтра выступит в основе" - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

Завтра "Манчестер Сити" на своем поле сыграет против "Кристал Пэлас".

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