Гвардиола сказал, что никогда не подвергал критике стиль "Атлетико"

Теги манчестер ситиатлетико мадриддиего симеонехосеп гвардиола

Гвардиола сказал, что никогда не подвергал критике стиль "Атлетико"

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после матча с "Атлетико" (0:0) в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов, рассказал, что никогда не подвергал критике игровой стиль "матрасников".

"Я никогда не критиковал игру "Атлетико". И мне нечего сказать о поведении его игроков. Я очень уважаю "Атлетико", у этой команды много достоинств.

Не заставляйте меня обсуждать стили. Чоло вправе играть так, как он хочет", – сказал испанский специалист.

Отметим, что в полуфинале "Сити" сыграет с другим мадридским клубом - "Реалом".

Также не пропустите: Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно расписание полуфиналов Лиги чемпионов

Стало известно расписание полуфиналов Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов