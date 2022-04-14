Гвардиола сказал, что никогда не подвергал критике стиль "Атлетико"

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после матча с "Атлетико" (0:0) в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов, рассказал, что никогда не подвергал критике игровой стиль "матрасников".

"Я никогда не критиковал игру "Атлетико". И мне нечего сказать о поведении его игроков. Я очень уважаю "Атлетико", у этой команды много достоинств.

Не заставляйте меня обсуждать стили. Чоло вправе играть так, как он хочет", – сказал испанский специалист.

Отметим, что в полуфинале "Сити" сыграет с другим мадридским клубом - "Реалом".

Также не пропустите: Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru