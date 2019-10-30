Гвардиола сказал, что однажды Хави станет главным тренером "Барселоны"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о экс-игроке "Барселоны" Хави, который сейчас работает тренером в Катаре. Об этом сообщает Catalunya Radio.

По мнению специалиста, экс-футболист может возглавить "Барселону".

"Рано или поздно это произойдет, Хави станет главным тренером "Барселоны". Пока он слишком молод, но однажды это случится. Хави понимает футбол и полностью отдается работе, со всей страстью", - сказал Гвардиола.

Сам Хави не раз признавался, что целью его тренерской карьеры является то, что однажды он хочет возглавить "Барселону".

Напомним, специалист стал тренером "Аль-Садда" в мае 2019 года.

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