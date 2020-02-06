Гвардиола скучает по Эль Класико

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Гвардиола скучает по Эль Класико

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вспомнил о своих ощущениях от участия в Эль Класико.

"Я немного скучаю по этим матчам. Ежегодно эта игра превращалась в событие века. Ощущение, что всё вокруг замирает. В Англии же всё иначе", - приводит слова 49-летнего специалиста Mundo Deportivo.

Будучи игроком, Гвардиола выступал за "Барсу" с 1990 по 2001 год, а в качестве тренера возглавлял "сине-гранатовых" с 2008 по 2012 год.

Эль Класико - это противостояние "Реала" и "Барселоны". Прошлой весной каталонцы впервые с 1931 года обошли мадридцев по числу побед в очных матчах.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Гвардиола:'В Эль-Классико я выигрывал ,в Англии сосу"

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