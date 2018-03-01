Гвардиола: "Сниму желтую ленту, если так скажет руководство "Манчестер Сити"

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Гвардиола: "Сниму желтую ленту, если так скажет руководство "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что он может прекратить носить желтую ленточку в поддержку каталонских политзаключенных.

"Сниму желтую ленту, если так скажет руководство "Манчестер Сити". Если клуб потребует это от меня, то я послушаюсь, так как они боссы. Я не хочу нанести ущерб команде и клубу", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения против Гвардиолы, расценив ношение ленты как политический жест.

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