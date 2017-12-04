Гвардиола собирается обыграть "Шахтёр"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шахтёра".

"Уважаю Лигу Чемпионов, уважаю "Шахтёр" и "Наполи", но у нас есть возможность набрать 18 очков. Нельзя забывать и о престиже клуба, поэтому сделаем всё, чтобы выиграть" - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Напомним, что матч "Шахтёр" - "Манчестер Сити" состоится в среду в 22:45 по московскому времени.

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