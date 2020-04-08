Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласился на снижение зарплаты на период действия карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19, сообщает The Times.

По сведениям издания, специалист в ближайшее время должен вернуться в Англию из Барселоны, где он находится из-за смерти матери от коронавируса. По возвращении специалист обсудит с руководством клуба, на сколько снизится его зарплата, которая сейчас составляет около 20 миллионов евро в год.

49-летний Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством "горожане" дважды становились чемпионами Англии.

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