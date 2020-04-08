Гвардиола согласился на снижение зарплаты
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласился на снижение зарплаты на период действия карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19, сообщает The Times.
По сведениям издания, специалист в ближайшее время должен вернуться в Англию из Барселоны, где он находится из-за смерти матери от коронавируса. По возвращении специалист обсудит с руководством клуба, на сколько снизится его зарплата, которая сейчас составляет около 20 миллионов евро в год.
49-летний Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством "горожане" дважды становились чемпионами Англии.
Не пропустите: Гвардиола определился с приоритетным вариантом усиления центра обороны "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Легенда "Ливерпуля" попал в больницу в результате автомобильной аварии
-
FIFA 20 может удалить карточку Роналдиньо
-
"Ты узнаешь ее из тысячи". ЦСКА креативно поздравил Акинфеева
-
Иньеста высказался о возможном возвращении в "Барселону"
-
Гвардиола согласился на снижение зарплаты
-
"Барселона" нашла замену тер Штегену, если он покинет клуб
-
ТОП-5 неожиданных чемпионов главных европейских лиг, которые скатились на дно!
-
Зидан хочет, чтобы "Реал" купил Мбаппе ближайшим летом
-
Акинфееву исполнилось 34 года. Сборная России назвала его легендой
-
Легенда "Локомотива" завел страницу в Instagram
-
Касильяс намерен вернуться в «Реал»
-
1
"Ювентус" и "Барселона" могут совершить обмен футболистами
-
Чемпионат Англии, скорее всего, не будет доигран из-за коронавируса
-
"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо
-
"Эвертон" и дортмундская "Боруссия" поборются за лучшего бомбардира Кубка Америки-2019
-
Forbes: Владелец "Спартака" вошел в топ-20 богатейших людей России
-
Легенда "Тоттенхэма" срочно госпитализирован
-
Шевченко хочет возглавить клуб из Италии или Англии
-
В Бундеслиге придумали способ доиграть сезон в условиях пандемии коронавируса
-
Главные новости дня: 7 апреля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18