Гвардиола сообщил о состоянии травмированного Агуэро



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что аргентинский нападающий команды Серхио Агуэро получил серьезную травму в матче 13-го тура чемпионата Англии с "Челси" (2:1).

"Завтра у нас будет точная информация, но, по всей видимости, у Агуэро серьезная травма. Все это выглядит не очень хорошо", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

В нынешнем сезоне 31-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.

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