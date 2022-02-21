Гвардиола сообщил руководству "Манчестер Сити" свою позицию по будущему Стерлинга

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Гвардиола сообщил руководству "Манчестер Сити" свою позицию по будущему Стерлинга

Фото твиттер Рахима Стерлинга

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с будущим вингера Рахима Стерлинга в команде.

По информации журналиста Фабрицио Романо, тренер "горожан" хочет сохранить в составе 27-летнего футболиста.

В связи с этим испанский специалист выступил за продление с игроком контракта, истекающего в 2023 году.

В текущем сезоне Стерлинг забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.

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