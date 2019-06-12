Гвардиола сообщил, в каком случае он покинет "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг информацию о том, что он хочет взять паузу на год в случае выигрыша Лиги Чемпионов.

"Я никогда не задумывался о годичном отпуске. Это все слухи. Мой контракт с "Манчестер Сити" действует еще два года. Я покину клуб лишь в том случае, если руководство уволит меня", - приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Напомним, что в минувшем сезоне "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии. Из Лиги Чемпионов клуб вылетел в 1/4 финала.

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