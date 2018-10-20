Гвардиола сожалеет о продаже Харта

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о продаже голкипера Джо Харта.

Так, в интервью для The Telegraph, испанский специалист выразил свое сожаление в связи с продажей Харта и признал, что, возможно, допустил ошибку.

Напомним, что Харт выступал за "горожан" с 2006 по 2018 год, однако последние несколько сезонов он провел в аренде, а затем на полноценной основе перебрался в "Бернли".

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